الفيليبين تستدعي السفير الصيني احتجاجا على إطلاق خراطيم مياه على زوارقها

استدعت مانيلا سفير بكين لديها، غداة اتهام الفيليبين خفر السواحل الصينيين بإطلاق خراطيم المياه على زوارق عائدة لها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما أعلن الرئيس فرديناند ماركوس.



وأكد ماركوس للصحافيين أن "وزير خارجيتنا استدعى السفير هوانغ اليوم وسلّمه مذكرة تتضمن صورا وفيديو بشأن ما جرى، ونحن ننتظر ردّهم".