انخفاض أرباح "أرامكو" النفطية السعودية في الربع الثاني من 2023

انخفاض أرباح "أرامكو" النفطية السعودية في الربع الثاني من 2023



أعلنت شركة أرامكو السعودية الاثنين تحقيق أرباح بقيمة 30,08 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023، بتراجع نسبته 38 بالمئة تقريبا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حين قفزت أسعار النفط بعد غزو روسيا لأوكرانيا.



وقالت الشركة في بيان نشرته على موقع سوق "تداول" السعودي المالي "بلغ صافي الدخل 112,81 مليار ريال سعودي (30,08 مليار دولار أميركي) للربع الثاني من عام 2023، مقارنة مع 181,64 مليار ريال سعودي (48,44 مليار دولار أميركي) للربع ذاته من عام 2022".



وأشارت إلى أن التراجع يعكس "تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات".



وكان الانخفاض متوقعًا إلى حد كبير، ويتبع ذلك تراجعا بنسبة 19,25 في المئة في الربع الأول من 2023 بعد ارتفاع كبير في 2022 مع الغزو الروسي لاوكرانيا.



وقال رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر "تعكس نتائجنا القوية مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق. كما نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية".



تراجع إنتاج أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بعدما أعلنت الرياض في نيسان خفضا قدره 500 ألف برميل يوميا في إطار تحرك مشترك مع قوى نفطية أخرى لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميا في محاولة لدعم الأسعار.



وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في حزيران خفضا طوعيا آخر بمقدار مليون برميل يوميا دخل حيز التنفيذ في تموز وجرى تمديده الاسبوع الماضي حتى أيلول.



ويبلغ إنتاج المملكة اليومي تسعة ملايين برميل حاليا، وهو أقل بكثير من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميًا.



