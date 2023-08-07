ثمانية قتلى في فيضانات وانزلاقات تربة في فيتنام

قضى ثمانية أشخاص في فيضانات وانزلاقات تربة في الأيام الأخيرة في فيتنام.



ويسجل في البلاد منذ مطلع آب هطول أمطار غزيرة بعد موجات حر عدة وجفاف متواصل منذ أشهر.



وقضى ما لا يقل عن طفلين في محافظات ين باي ولاي شو وسون لا وثاي نغوينتن الجبلية الأسبوع الماضي.



وألحقت الأحوال الجوية السيئة أضرارا بمئات المنازل وأتت على مساحات مزروعة، على ما أوضحت هيئة إدارة الكوارث على موقعها الإلكتروني.