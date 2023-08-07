مانيلا "لن تتخلى أبدا" عن جزيرة ايونغين المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

شدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الفيليبيني جوناثان مالايا أن مانيلا "لن تتخلى أبدا" عن جزيرة ايونغين المتنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي.



واوضح مالايا لصحافيين "أننا لن نتخلى أبدا عن جزيرة ايونغين، نحن متمسكون بها" مستخدما الإسم الفيليبيني لجزيرة سيكند توماس الصغيرة في جزر سبراتلي.



وأتى ذلك بعدما منع على ما يبدو خفر السواحل الصينيون عملية إيصال إمدادات إلى الجنود الفيليبيين فيها.



واتهمت مانيلا بكين بإطلاق خراطيم المياه على زوارق لخفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي السبت، واصفة هذه الأفعال بأنها "غير قانونية" و"خطرة".



من جهتها أكدت الصين اتخاذ "الضوابط الضرورية" ضد السفن الفيليبينية التي دخلت مياهها بشكل "غير قانوني".



وأعلن الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس في وقت سابق الإثنين، استدعاء السفير الصيني احتجاجا على الحادث.