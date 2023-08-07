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روسيا تؤكد اسقاط مسيّرة على بعد أقل من 200 كيلومتر من موسكو
أخبار دولية
2023-08-07 | 05:42
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روسيا تؤكد اسقاط مسيّرة على بعد أقل من 200 كيلومتر من موسكو
أكدت روسيا انها أسقطت مسيّرة أوكرانية في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من 200 كيلومتر جنوب غرب موسكو مع تكاثر الهجمات التي تستهدف العاصمة الروسية.
وأكد حاكم المنطقة فلاديسلاف تشابشا عبر تلغرام أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرة فوق منطقة فيرزكوفسكي" خلال الليل.
وأوضح أن الحادث لم يلحق أضرارا بشرية أو مادية.
وفي الثالث من آب، أعلنت السلطات الروسية إنها أسقطت سبع مسيّرات أوكرانية في هذه المنطقة الواقعة على بعد حوالى 180 كيلومترا من موسكو.
وتزايدت في الأسابيع الأخيرة الهجمات الأوكرانية بواسطة مسيّرات داخل الأراضي الروسية.
أخبار دولية
روسيا
مسيّرة
موسكو
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