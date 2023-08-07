نتنياهو يحسمها: قادرون على تعميق العلاقات التجارية مع السعودية حتى من دون الاعتراف رسميا ببعضنا البعض

حسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدرته على تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، حتى لو لم تعترف الدولتان رسميًا ببعضهما البعض.وقال نتنياهو: " إحساسي أننا سوف ندرك ذلك سواء كان لدينا سلام رسمي أم لا".