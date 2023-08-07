أربعة قتلى و51 مفقودا إثر غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأعتبر 51 آخرون في عداد المفقودين، اثر غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل محافظة صفاقس التونسية(وسط شرق)، على ما أفاد متحدث قضائي وكالة فرانس برس.



وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي إن المركب كان يقل 57 مهاجرا وتم انقاذ شخصين فيما "لايزال 51 آخرون في عداد المفقودين، وتم انتشال أربع جثث" الأحد.



ويحمل كل المهاجرين جنسيات دول تقع في إفريقيا جنوب الصحراء وانطلقوا من صفاقس في اتجاه السواحل الأوروبية، وفقا للمصمودي.



وأكد أن عمليات البحث متواصلة للتأكد من عدم حصول حوادث غرق أخرى اثر انتشال جثث نهاية الاسبوع الفائت.



والأحد انتشل خفر السواحل التونسيون 12 جثة قبالة جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس لكن لم يتضح بعد ما اذا كانت الجثث تابعة لحادث الغرق المذكور أو غيره على ما أشار المصمودي.



وفقد أكثر من 30 شخصا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا وفق شهادات أدلى بها ناجون، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة الأحد.



ويرجح أن القاربين المتهالكين أبحرا من صفاقس الخميس