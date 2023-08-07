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أوكرانيا تحتجز إمرأة بتهمة التآمر لمهاجمة زيلينسكي

أخبار دولية
2023-08-07 | 08:18
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أوكرانيا تحتجز إمرأة بتهمة التآمر لمهاجمة زيلينسكي
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أوكرانيا تحتجز إمرأة بتهمة التآمر لمهاجمة زيلينسكي

أوكرانيا تحتجز إمرأة بتهمة التآمر لمهاجمة زيلينسكي

أعلن جهاز الأمن الأوكراني الإثنين أنه احتجز امرأة متهمة بمساعدة روسيا في التخطيط لشن هجوم على الرئيس فولوديمير زيلينسكي أثناء زيارته لمنطقة اجتاحتها الفيضانات. 
     
وقال جهاز الأمن إن المرأة كانت تجمع معلومات إستخبارية لمحاولة معرفة مسار رحلة زيلينسكي قبل زيارته منطقة ميكولايف الجنوبية، ونشر صورة غير واضحة لامرأة وقد أوقفها رجال أمن ملثمون في مطبخ، بالإضافة إلى بعض الرسائل الهاتفية والملاحظات المكتوبة بخط اليد حول أنشطة عسكرية. 
     
وسبق أن اتهم عدد من الأوكرانيين الذين يؤيدون روسيا بتمرير معلومات لمساعدة جيش موسكو. 

أخبار دولية

جهاز الأمن الأوكراني

روسيا

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