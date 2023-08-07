مصدر عسكري مغربي: إنتشال جثث خمسة مهاجرين قبالة الصحراء الغربية

مصدر عسكري مغربي: إنتشال جثث خمسة مهاجرين قبالة الصحراء الغربية

إنتشلت البحرية المغربية جثث خمسة مهاجرين جميعهم من السنغال وأنقذت 189 آخرين بعدما انقلب قارب كانوا يستقلونه السبت قبالة ساحل الكركرات في الصحراء الغربية، وفق ما أفاد مصدر عسكري الإثنين.



وقال المصدر لوكالة الأنباء المغربية إن جثث المهاجرين الخمسة إضافة إلى 11 مهاجرًا في حالة صحية حرجة نقلوا إلى ميناء الداخلة في الصحراء الغربية.