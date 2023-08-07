روسيا ستطلق الجمعة أول مهمة الى القمر منذ 1976

أعلنت روسيا الاثنين انها تعتزم إطلاق مهمة الى القمر الجمعة بعد تأخيرها مرارًا وذلك للمرة الأولى منذ حوالى 50 عاما.



وقالت وكالة الفضاء الروسية قبل الرحلة الروسية الأولى الى القمر منذ 1976، "تم تجميع صاروخ من طراز سويوز لإطلاق مركبة Luna-25 مركبة هبوط" مشيرة الى ان "عملية الإطلاق ستتم في 11 آب عند الساعة 02:10:57 بتوقيت موسكو (23:10:57 ت غ الخميس).



وقالت روسكوزموس إن صاروخ اطلاق سويوز تم "تجميعه" في منصة اطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى لإطلاق لونا-25 التي ستهبط قرب القطب الجنوبي للقمر "في منطقة وعرة".



ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة ما بين "أربعة ايام ونصف وخمسة أيام ونصف" وفقا لبيانات نشرتها روسكوزموس واوردتها وكالة أنباء تاس الرسمية.