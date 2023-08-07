آلاف يحتجون على حرق مصاحف في بنغلادش

شارك آلاف الأشخاص في احتجاجات غاضبة بعد إحراق عشرات المصاحف في بنغلادش ذات الأغلبية المسلمة، مما أسفر عن إصابة عدد من الشرطيين بجروح، وفق ما أفادت الشرطة الاثنين.



وقال الشرطي الجبار علي شيخ لوكالة فرانس برس إن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق حشد "لا يقل عن عشرة آلاف شخص" ليل الاحد الاثنين بينما كانوا يحاولون مهاجمة رجلين متهمين بإتلاف مصاحف.



وقال شرطي آخر إن 14 شرطيا على الأقل أصيبوا في الصدامات، لكن لم يكن لديه تفاصيل عن الإصابات بين المتظاهرين.



ألقي القبض على الرجلين في مدينة سيلهيت شمال شرق البلاد، وهي من المناطق المحافظة المتشددة في بنغلادش، وقالا إنهما أحرقا المصاحف لأنها كانت "قديمة جدًا وبعضها وردت فيه أخطاء مطبعية".