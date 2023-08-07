قادة دول غرب إفريقيا يجتمعون الخميس في أبوجا لبحث الوضع في النيجر

يعقد قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس "قمة استثنائية" حول النيجر الخميس في أبوجا، على ما أعلنت المنظمة غداة انتهاء المهلة التي حددتها للانقلابيين لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.



وأفادت إكواس في بيان أن "قادة منظمة غرب إفريقيا سيعقدون قمة استثنائية جديدة حول الوضع السياسي في جمهورية النيجر".



وكانت إكواس أمهلت الانقلابيين أسبوعا انتهى الأحد لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه وفكّ الاحتجاز المفروض عليه منذ انقلاب 26 تموز/يوليو.

