فيضانات غير مسبوقة في سلوفينيا تخلّف ستة قتلى

ارتفعت حصيلة الفيضانات غير المسبوقة في سلوفينيا الى ستة قتلى، في وقت استمرت عمليات التنظيف بمساعدة دول أوروبية، وفق ما نقلت وسائل الاعلام الاثنين.



وأغرقت أمطار غزيرة منذ الخميس قسما كبيرا من وسط البلاد وشمال شرقها، في "اسوأ كارثة طبيعية" منذ استقلال سلوفينيا العام 1991، بحسب قول رئيس الوزراء روبرت غولوب.



والاحد، سقط أحد المشاركين في عمليات التنظيف في حفرة أودت به، فيما عثر على جثة رجل آخر في بحيرة، بحسب وسائل الاعلام.