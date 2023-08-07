وارسو تتهم مينسك وموسكو بترتيب موجة هجرة جديدة

وارسو تتهم مينسك وموسكو بترتيب موجة هجرة جديدة



إتهمت وارسو الإثنين مينسك وموسكو بترتيب موجة هجرة كبرى جديدة لزعزعة الإستقرار على الحدود البولندية التي تشكل الحدود الشرقية للإتحاد الأوروبي.



وقال نائب وزير الداخلية البولندي ماتشي فاشيك للصحافيين إنها "عملية ترتبها الأجهزة الخاصة الروسية والبيلاروسية تزداد كثافة".



من جهته، صرح القائد العام لحرس الحدود البولنديين الجنرال توماش براغا أن "الأجهزة البيلاروسية تحولت إلى مجموعة إجرامية عادية تنظم الهجرة غير الشرعية".



وقال: "بالطبع يدر عليهم ذلك أرباحًا طائلة".