إشتباكات في أم درمان تجبر سودانيين على مغادرة منازلهم

إشتباكات في أم درمان تجبر سودانيين على مغادرة منازلهم



أجبر سودانيون في منطقة أبو روف السكنية في مدينة أم درمان ضاحية غرب الخرطوم الكبرى على مغادرة منازلهم الإثنين بسبب إحتدام القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وأفاد أحد سكان أبو روف بوسط أم درمان وكالة فرانس برس بوقوع إشتباكات وصفها بأنها "الأعنف" للسيطرة على المنطقة.



وقال: "الجيش يقصف بالمدفعية والطيران باتجاه جسر شمبات (الذي يربط بين أم درمان وبحري شمال الخرطوم) لوقف الإمداد عن قوات الدعم السريع".



وفي هذا الصدد، أشارت لجان مقاومة أبو روف إلى أن "المنطقة شهدت إخلاء عامًا لكل المنازل بأمر من القوات المسلحة من ناحية والدعم السريع من ناحية أخرى وإعلانها منطقة عمليات".



ودعت لجان المقاومة "جميع سكان الأحياء المجاورة إلى مساندة أهالي أبو روف".