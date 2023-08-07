هونغ كونغ ستستأنف قرارًا قضائيًا رفض حظر نشيد مؤيد للديموقراطية

هونغ كونغ ستستأنف قرارًا قضائيًا رفض حظر نشيد مؤيد للديموقراطية

ستستأنف حكومة هونغ كونغ حكمًا قضائيًا قضى بعدم فرض حظر غير مسبوق على نشيد مؤيد للديموقراطية إنبثق من الإحتجاجات التي سبق أن طالبت بالديموقراطية في المدينة عام 2019.



وكان القاضي أنتوني تشان رفض الشهر الماضي طلب الحكومة إصدار أمر قضائي بحظر نشيد "المجد لهونغ كونغ" الذي ألفه أشخاص غير معروفين، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه أن يثير قضايا خطيرة متعلقة بحرية التعبير.



وقال تشان إن حظر النشيد قد يتسبب في "آثار مروعة" على أطراف ثالثة بريئة حتى لو لم يكن ذلك نية الحكومة.