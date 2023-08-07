الولايات المتحدة تشيد بمشاركة الصين في محادثات قادتها السعودية حول أوكرانيا

رحّبت الولايات المتحدة الإثنين بمشاركة الصين في محادثات قادتها السعودية حول الحرب في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح للصحافيين "أعتقد أن حضور الصين كان مثمرا".



وتابع "لطالما قلنا إنه من المثمر أن تؤدي الصين دورا في وضع حد للحرب في أوكرانيا، ذلك في حال كانت مستعدة لأداء دور يحترم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

