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باماكو تحذر من "كارثة" في حال تدخلت دول غرب إفريقيا عسكريا في النيجر

أخبار دولية
2023-08-07 | 16:32
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باماكو تحذر من &quot;كارثة&quot; في حال تدخلت دول غرب إفريقيا عسكريا في النيجر
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باماكو تحذر من "كارثة" في حال تدخلت دول غرب إفريقيا عسكريا في النيجر

حذر وزير خارجية مالي عبدالله ديوب الإثنين من "كارثة" في حال قيام الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بتدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
     
وقال ديوب بحضور وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا خلال مراسم تهدف إلى ترسيخ العلاقات الثنائية، إن "القوة العسكرية التي استخدمت في بلدان أخرى مجاورة أو في أقطار أخرى، نرى نتائجها. إنها كارثة".
     
وتابع "تم اجتياح العراق لإحلال الديموقراطية. بعد عشرين عاما لا يزال (البلد) يبحث عن نفسه. ليبيا... يمكننا ذكر المزيد" من الدول، في إشارة إلى الفوضى السياسية والأمنية المنتشرة في ليبيا منذ سقوط الديكتاتور السابق معمر القذافي إثر تدخل عسكري دولي.
     
وأكد ديوب "نحن سواء في بوركينا أو مالي، نعارض أي فكرة تدخل في الشؤون الداخلية أو تدخل عسكري خارجي استجابة لمشكلات سياسية داخلية".

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