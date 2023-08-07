ارتفاع حصيلة القصف الروسي لمبنى سكني في شرق أوكرانيا الى خمسة قتلى و31 جريحا

قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 31 آخرون الإثنين في سقوط صاروخين روسيين على مبنى سكني في مدينة بوكروفسك بشرق أوكرانيا، بحسب مسؤولين أوكرانيين.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت "مبنى سكنيا عاديا"، ناشرا لقطات للمبنى المؤلف من خمس طبقات والمشيد على الطراز السوفياتي، وقد بدا الطابق الأخير مدمرا.



وأعلنت أوكرانيا أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.