عشرون قتيلا في هجوم لجهاديين مفترضين في بوركينا فاسو



قتل عشرون شخصا الأحد في بوركينا فاسو في هجوم شنه جهاديون مفترضون قرب مدينة بيتو في المنطقة الشرقية الوسطى المتاخمة لتوغو، وفق ما افادت مصادر امنية ومحلية فرانس برس الإثنين.



وقال مصدر امني إن "الهجوم اسفر عن عشرين قتيلا معظمهم تجار"، وتحدث تاجر عن "مقتل 25 شخصا"، فيما تحدّث آخر عن عشرات الجرحى.



وقُتل أكثر من 16 ألف شخص بين مدنيين وجنود وعناصر شرطة في هجمات جهادية، وفق تعداد لمنظمة غير حكومية، بينهم أكثر من خمسة آلاف هذا العام.