أوكرانيا تؤكد "رضاها" عن محادثات قادتها السعودية حول النزاع الدائر على أراضيها

أعلنت أوكرانيا الإثنين أنها "راضية" عن قمة عقدت في السعودية في نهاية الأسبوع للبحث في تسوية سلمية تضع حدا للنزاع، لم تُدعَ إليها موسكو.



المحادثات التي أجريت في نهاية الأسبوع في مدينة جدة السعودية ضمّت نحو 40 بلدا بما في ذلك قوى ناشئة على غرار الهند والبرازيل، علما بأن البلدين لا يبديان ارتياحا للجهود الغربية التي تبذل لمعاقبة روسيا.



وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك "نحن راضون عن نتائج القمة".



وتابع "اللقاء في السعودية هو بروفة لعالم لا مكان فيه لعدوان شرس" تشنّه روسيا.