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بلينكن: الدبلوماسية هي "السبيل الأفضل" لحل أزمة النيجر

أخبار دولية
2023-08-08 | 01:44
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بلينكن: الدبلوماسية هي &quot;السبيل الأفضل&quot; لحل أزمة النيجر
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بلينكن: الدبلوماسية هي "السبيل الأفضل" لحل أزمة النيجر

أعلن وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدوليّة الاثنين أنّ الدبلوماسيّة هي "السبيل الأفضل" لحلّ الأزمة التي سبّبها الانقلاب في النيجر. 
     
وقال بلينكن "من المؤكّد أنّ الدبلوماسّية هي السبيل الأفضل لحلّ هذا الوضع. هذا هو نهج المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا، هذا هو نهجنا، ونحن ندعم جهود إكواس لاستعادة النظام الدستوري".

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