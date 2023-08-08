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إجلاء 13 ألفا في دوسلدورف بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية
أخبار دولية
2023-08-08 | 01:46
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إجلاء 13 ألفا في دوسلدورف بسبب قنبلة من الحرب العالمية الثانية
دعي نحو 13 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم موقتا في دوسلدورف غربي ألمانيا بعد اكتشاف قنبلة أميركية من مخلفات الحرب العالمية الثانية حسبما قال رجال الإطفاء في المدينة الاثنين.
ومن المقرر إبطال مفعول القنبلة التي تزن طنا ليل الاثنين الثلاثاء. وقد عثر عليها في أثناء القيام بأعمال في هذا الحي وفقا لبيان لرجال الإطفاء.
ولا تزال هناك في المدن الألمانية قنابل غير منفجرة تُكتشف بانتظام في مواقع بناء، بعد 78 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.
عام 2017، استدعى اكتشاف قنبلة تزن 1,4 طنا في فرانكفورت (غرب) إجلاء 65 ألف شخص.
في كانون الأول 2021، انفجرت قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في موقع قرب محطة القطار في ميونيخ (جنوب)، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وتعطيل حركة السكك الحديد.
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الحرب
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