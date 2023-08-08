10 قتلى من قوات النظام السوري في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في الرقة

قُتل عشرة عناصر من قوات النظام مساء الإثنين في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية استهدف حواجز لهم في محافظة الرقة في شمال سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.



واستهدف الهجوم، وفق المرصد، حواجز عسكرية تابعة لقوات النظام في ريف الرقة الشرقي، وأضرم مقاتلو التنظيم النيران في آليات عسكرية وبيوت مسبقة الصنع قبل أن ينسحبوا من المنطقة.



وأفاد المرصد أن الهجوم أسفر عن مقتل عشرة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وإصابة ستة آخرين بجروح.

