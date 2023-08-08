تموز 2023 ...أكثر الأشهر حرا في العالم بهامش واسع

حطم تموز 2023 المستوى القياسي لأكثر الأشهر حرا على الإطلاق في العالم بفارق 0,33 درجة مئوية عن تموز 2019 على ما أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي للمناخ الثلاثاء.



وسجل الشهر الماضي الذي شهد موجات حر وحرائق غابات عبر العالم، حرارة جو أكثر سخونة ب0,72 درجة مقارنة مع أشهر تموز في السنوات الممتدة بين 1991 و2020.



وكانت هذه النتيجة متوقعة جدا. فقد قال العلماء اعتبارا من 27 تموز أنه من "المرجح جدا" أن يكون تموز/يوليو 2023 أكثر الأشهر حرا على الاطلاق.



وقد دفع ذلك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى القول إن البشرية انتقلت من مرحلة الاحترار المناخي لتدخل "مرحلة الغليان العالمي".



وتشهد المحيطات أيضا على هذا التوجه المقلق مع حرارة سطح المياه مرتفعة جدا منذ نيسان ومستويات غير مسبوقة في تموز. فقد سجل مستوى قياسي في 30 تموز مع 20,96 درجة مئوية فيما كانت حرارة سطح المياه للشهر برمته أعلى ب0,51 درجة مئوية من المعدل المسجل بين العامين 1991 و2020.

