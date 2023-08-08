قتيلان وانقطاع كبير للتيار الكهربائي في شرق الولايات المتحدة جراء عواصف

قتيلان وانقطاع كبير للتيار الكهربائي في شرق الولايات المتحدة جراء عواصف

ضربت عواصف قوية مناطق واسعة من شرق الولايات المتحدة الإثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل فيما لا يزال مئات آلاف الأشخاص محرومين من الكهرباء الثلاثاء.



وألغيت أكثر من 1700 رحلة داخلية الإثنين وتم تأخير أكثر من ثمانية آلاف رحلة بحسب موقع FlightAware.



واجتاحت الأمطار والرياح العاتية والبرد معظم مناطق ساحل الولايات المتحدة الشرقي من ألاباما إلى نيويورك حيث صدرت تحذيرات من الطقس مع خطر وقوع زوابع من شأنها أن تؤثر على ملايين الأشخاص.



وفي وقت مبكر الثلاثاء، كان نحو 600 ألف شخص محرومين من الكهرباء على الساحل الشرقي بحسب موقع poweroutage.us.



وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية "خطرًا معتدلًا" من عواصف خطرة مع رياح يمكن أن تزيد سرعتها عن 128 كيلومترًا في الساعة.



ونصحت الوكالة السكان في بالتيمور وواشنطن على شبكات التواصل الإجتماعي بـ"البقاء متنبهين للظروف المناخية والتأكد من تلقي الإنذارات المتعلقة بالطقس".



وتراجعت معظم مخاطر الطقس القصوى مساء الإثنين وواجهت بعض المناطق خطر فيضانات فيما تواصل هطول الأمطار.