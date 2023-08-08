أطباء بلا حدود تنتقد فشل مجلس الأمن بتجديد قرار نقل المساعدات إلى شمال غرب سوريا

أطباء بلا حدود تنتقد فشل مجلس الأمن بتجديد قرار نقل المساعدات إلى شمال غرب سوريا

إعتبرت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية في بيان الثلاثاء أن عدم تجديد مجلس الأمن قرار نقل المساعدات عبر معبر باب الهوى إلى شمال-غرب سوريا "فشل لا يمكن تبريره"، ودعته لإيجاد حل عاجل يضمن وصولها.



وقالت إن "عدم تجديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار نقل المساعدات الإنسانية الضرورية عبر الحدود إلى شمال-غرب سوريا (معبر باب الهوى) يشكل فشلًا لا يمكن تبريره".



ونقل البيان عن رئيس بعثة المنظمة في سوريا سيباستيان غاي قوله إن "صلاحية القرار إنتهت منذ شهر، ولا حلول على المدى المنظور".



وأضاف" "إنه لأمر مؤسف بالفعل أن تستعمل المساعدات الإنسانية كأداة في النزاع السياسي، فيما يدفع السكان الذين يعانون الأمرين في شمال غرب سوريا ثمن هذا الإخفاق".