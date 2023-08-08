العثور على مهاجر ميتًا في جبال الألب الفرنسية

العثور على مهاجر ميتًا في جبال الألب الفرنسية

عثر على مهاجر ميتًا الإثنين في جبال الألب الفرنسية على إحدى الطرق الجبلية الرئيسية التي يسلكها مهاجرون غير قانونيين لعبور الحدود الفرنسية الإيطالية، كما أعلنت النيابة الثلاثاء.



وقال مدعي عام المنطقة فلوران كروهي إن الجثة عثر عليها راكب دراجة جبلية على طريق غوندران العسكري وهو مسار يمكن للمتنزهين الوصول إليه وكذلك المركبات رباعية الدفع.



وأضاف أنه "شاب توفي من فترة قصيرة على ما يبدو"، مشيرًا إلى أن "جثته لا تحمل آثار عنف أو عراك".