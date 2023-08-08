جريح بطعنات سكين عند مدخل المتحف البريطاني في لندن

جريح بطعنات سكين عند مدخل المتحف البريطاني في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت رجلًا تشتبه في ارتكابه هجومًا بسكين أدى إلى إصابة شخص طعنًا عند مدخل المتحف البريطاني في لندن الثلاثاء، لكنها استبعدت أن يكون الحادث مرتبطًا بدوافع إرهابية.



وأشار المتحف، الذي تضم مجموعاته خصوصًا حجر رشيد ورخاميات من البارثينون، إلى إخلائه وإغلاق أبوابه إثر الحادثة.



ولفتت الشرطة في بيان إلى أنها تدخلت حوالي الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (09:00 ت غ) في إطار حادثة معزولة لا تعتبر ذات طبيعة إرهابية.



وأوضحت أن رجلًا نقل إلى المستشفى إثر تعرضه للطعن.