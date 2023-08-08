تنظيم الدولة الاسلامية يعلن قتل 16 جنديا في هجوم في مالي

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية أنه نفذ هجوما قتل فيه 16 جنديًا في منطقة ميناكا شمال شرق مالي الأسبوع الماضي.



والتزمت السلطات العسكرية الحاكمة في مالي منذ عام 2020 الصمت منذ 3 آب لدى صدور تقارير عن مقتل العديد من الجنود في كمين بالقرب من ميناكا.



وقال التنظيم المتطرف عبر وكالته الدعائية أعماق إن مقاتليه نصبوا كمينًا في ذلك اليوم لقافلة من الجيش المالي كانت تسير في اتجاه النيجر قتل فيه 16 جنديا وأصيب العشرات خلال مواجهات استمرت نحو ساعة.



وكشف أن عناصره أضرموا النار في ثلاث مركبات واستولوا على أربع مركبات أخرى، إضافة إلى كمية من الذخيرة والأسلحة وراجمات الصواريخ.



ومنذ عام 2012، تشهد مالي أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلاد وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.



وينشط تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى في منطقة ميناكا منذ أشهر عدة. وقدر تقرير حديث لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن هجماته أودت بـ"المئات" وأجبرت الآلاف على الفرار من المنطقة منذ بداية العام.