لأكثر من عام... مفوضية الانتخابات في المملكة المتحدة تعرضت لقرصنة من "جهات معادية"

أعلنت مفوضية الانتخابات في المملكة المتحدة الثلاثاء أنها تعرضت لقرصنة من "جهات معادية" تمكنت من اختراق أنظمتها لأكثر من عام.



وكتبت الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات في تغريدة: "اليوم أعلنا أننا كنا عرضة لهجوم سيبراني معقد، واختُرقت أنظمتنا من جهات معادية".



ولم تحدد المفوضية اسم المهاجمين الذين اخترقوا خوادمها المستضيفة لبريدها الالكتروني، وأنظمة المراقبة ونسخ من لوائح الناخبين تتضمن تفاصيل عن ملايين المقترعين.



وقال الرئيس التنفيذي لمفوضية الانتخابات شون ماكنالي في بيان: "نعلم الأنظمة التي اخترقتها الجهات المعادية لكن لا نستطيع أن نحدد بشكل قاطع ما هي الملفات التي قد تكون اخترقت أو ربما لم تُخترق".



ورُصدت الحادثة في تشرين الأول 2022 بعد تسجيل نشاط مشبوه على أنظمة الهيئة.



وقالت المفوضية: "اتضح أن جهات معادية اخترقت الأنظمة أولا في آب 2021".



وأضافت: "نأسف لأن رصدها استغرق وقتا طويلا".



وشرحت أنه "كان علينا اتخاذ إجراءات علاجية بما في ذلك وقف اختراق المقرصنين وتقدير حجم الحادثة وتطبيق إجراءات أمنية إضافية" قبل إطلاع الرأي العام على التطورات.