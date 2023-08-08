واشنطن لا تزال "تأمل" بحل دبلوماسي في النيجر لكنها تبقى "واقعية"

واشنطن لا تزال "تأمل" بحل دبلوماسي في النيجر لكنها تبقى "واقعية"



أكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال تأمل بالتوصل الى حل دبلوماسي في النيجر يعيد الامور الى نصابها، لكنها تبقى "واقعية" في ضوء تنديدها برفض العسكريين الانقلابيين لقاء وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.



وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ماثيو ميلر للصحافيين "لا يزال لدينا أمل، لكننا أيضا واقعيون جدا"، وذلك غداة زيارة مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند لنيامي من دون إحراز تقدم ملحوظ.



