إردوغان يطالب الغربيين بـ"الوفاء بوعودهم" بالنسبة الى اتفاق تصدير الحبوب

إردوغان: ايجاد حل لمسألة نقل الحبوب الاوكرانية في البحر الاسود يبقى "رهن الدول الغربية التي عليها الوفاء بوعودها"

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الثلاثاء أن ايجاد حل لمسألة نقل الحبوب الاوكرانية في البحر الاسود يبقى "رهن الدول الغربية التي عليها الوفاء بوعودها".



وقال إردوغان: "اعتقد أنه يمكن التوصل الى حل"، مشيرا الى اتصاله الهاتفي الاخير بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي رفض تمديد الاتفاق بعدما انتهى العمل به في 17 تموز، علما أنه وقع برعاية أنقرة والأمم المتحدة.