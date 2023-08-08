مجموعة غرب إفريقيا لا تستبعد "أي خيار" بالنسبة الى النيجر

أكدت رئاسة نيجيريا أن مجموعة دول غرب أفريقيا لم تستبعد أي خيار لحل الأزمة في النيجر حتى لو كانت تعطي الاولوية للمسار الدبلوماسي، وذلك في موقف هو الأول منذ انتهاء المهلة التي منحت للعسكريين الانقلابيين الأحد.



وقال أجوري نغيلال متحدثا باسم رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يترأس ايضا التكتل الافريقي، للصحافيين إن "إكواس لم تستبعد أي خيار".