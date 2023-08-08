إنقاذ 56 مهاجرا في عملية جديدة قبالة السواحل المغربية

أنقذ خفر السواحل المغربيون في عملية جديدة الثلاثاء، 56 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب قبالة السواحل الأطلسية جنوب البلاد، وفق ما أعلن مصدر عسكري.



وقال المصدر لوكالة الأنباء المغربية إن "وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية في عرض ساحل طانطان (جنوب)، قدمت المساعدة اليوم الثلاثاء لـ56 مرشحا للهجرة غير الشرعية، يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن قارب تقليدي".



وأفاد بأن "الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدة البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم في اليوم ذاته سالمين إلى ميناء طانطان".



وجرى بعدها "تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل"، بحسب المصدر.



وتشمل هذه الإجراءات غالبا تحديد هويات هؤلاء المهاجرين غير النظاميين.



وتأتي هذه العملية غداة إعلان انتشال البحرية المغربية جثت خمسة مهاجرين جميعهم من السنغال وإنقاذها 189 آخرين، بعدما انقلب قارب كانوا يستقلونه السبت قبالة ساحل الكركرات في الصحراء الغربية.



ومنذ مطلع حزيران، شهدت هذه السواحل تزايد محاولات مهاجرين غير نظاميين، سواء الوافدين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أو المغاربة، العبور إلى جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي.



لكن هذه المحاولات تسلك طريقا خطيرا بسبب قوة التيارات البحرية والرياح، ما يؤدي إلى حوادث غرق. وقضى 13 مهاجرا على الاقل منتصف تموز جراء غرق زورقهم قبالة السواحل المغربية.



من جهتها، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (غير حكومية) في 25 تموز أن خمسة مهاجرين مغاربة قضوا في حادث غرق، قبالة ساحل الصحراء الغربية.



وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب هجرة بالمياه المغربية والإسبانية أو الدولية، في الطريق نحو جزر الكناري.