قتيلان وسبعة جرحى في هجوم بسكين في الصين

قضى شخصان ونقل سبعة أشخاص إلى المستشفى إثر إصابتهم في هجوم طعنا بسكين في إقليم يونان جنوب غرب الصين، على ما أعلنت السلطات المحلية.



وأفادت شرطة مقاطعة لوبينغ في بيان مساء اليوم، بأن شابا عمره 20 عاما يعاني أمراضا نفسية "طعن والدته بسكين في المنزل ثم فرّ وطعن ثمانية أشخاص (آخرين) على التوالي". و"من بين هؤلاء، لم يكن بالإمكان إنقاذ شخصين وتوفيا" بحسب البيان.



ولا يزال المصابون السبعة يتلقون العلاج في المستشفى.



واعتقل عناصر الأمن المشتبه به، ويدعى تشين، عقب الهجوم الذي وقع قرابة الساعة الثامنة صباحا في منطقة لاشان السكنية في المقاطعة.



وأكدت الشرطة في بيان، أن "التحقيق في القضية والتعامل مع تداعياتها يجريان بطريقة منظمة وقانونية".



ورغم فرض السلطات قيودا مشددة على الأسلحة في الصين، سُجلت العديد من حوادث الطعن في السنوات القليلة الماضية.



والشهر الماضي، قُتل ستة أشخاص وجرح آخر في هجوم بسكين على حضانة بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين.