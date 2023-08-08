الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أرمينيون يتظاهرون للمطالبة بفتح ممر لاتشين

أخبار دولية
2023-08-08 | 17:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أرمينيون يتظاهرون للمطالبة بفتح ممر لاتشين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أرمينيون يتظاهرون للمطالبة بفتح ممر لاتشين

اعتقلت الشرطة الأرمينية الثلاثاء عشرات المتظاهرين، معظمهم من قدامى المحاربين، في وسط يريفان بعدما أغلقوا مبنى حكوميا وطالبوا السلطات بفتح ممر لاتشين الذي أغلقته أذربيجان. 
     
وممر لاتشين هو الطريق الوحيد الذي يربط منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية والتي خاضت يريفان وباكو حربين للسيطرة عليها، بأرمينيا. 
     
وحذرت يريفان ومجموعات إغاثة دولية من أن الأوضاع الإنسانية في المنطقة الجبلية تتدهور مع منع قوافل الغذاء والدواء من الوصول إلى المنطقة. 
     
وقالت وزارة الداخلية الأرمينية إن 14 شخصا اعتقلوا لعدم امتثالهم لأوامر الشرطة، مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم إطلاق سراحهم في غضون ساعات.
     
وطالب المتظاهرون بتسليحهم لفتح الممر بأنفسهم والحؤول دون وقوع كارثة إنسانية.
     
وقال القيادي في التحرك سركيس بوغوسيان: "نطالب اليوم بإيصال الخبز إلى الشعب الجائع في أرتساخ (التسمية الأرمينية لناغورني قره باغ) والذي لا يزال جائعا".
     
وأضاف: "الحكومة غير قادرة على فعل ذلك وقد اضطررنا إلى تجميع صفوفنا ومحاولة فتحه بأنفسنا".
     
وأوقف بعضهم عندما حاولوا إغلاق ساحة الجمهورية المركزية في يريفان.
     
كما توجهوا إلى كورنيدزور، القرية الواقعة على الحدود مع أذربيجان، حيث شاحنات المساعدات متوقفة منذ أيام. 
     
ويخضع ممر لاتشين لحصار منذ 15 تموز.
     
وتحدث رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الشهر الماضي عن خطر اندلاع حرب جديدة مع أذربيجان، متهما باكو بارتكاب "إبادة" في ناغورني قره باغ. 
     
من جهته، دعا الصليب الأحمر إلى "توافق إنساني" حول ممر لاتشين.
     
وتسيّر قوات حفظ سلام روسية تضمن حرية المرور بين أرمينيا وناغورني قره باغ، دوريات منتظمة في هذا الممر البالغ عرضه خمسة كيلومترات.
     

أخبار دولية

أرمينيا

ناغورني قره باغ

ممر لاتشين

متظاهرين

LBCI التالي
قتيلان وانقطاع كبير للتيار الكهربائي في شرق الولايات المتحدة جراء عواصف
تموز 2023 ...أكثر الأشهر حرا في العالم بهامش واسع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-13

أرمينيا تطالب بالسماح للمنظمات الانسانية بالوصول إلى إقليم ناغورني قره باغ

LBCI
أخبار دولية
2023-07-11

أذربيجان تعلّق حركة النقل بين أرمينيا وناغورني قره باغ

LBCI
أخبار دولية
2023-06-23

روسيا تدعو أذربيجان لفتح ممر لاتشين بين أرمينيا وقره باغ

LBCI
أخبار دولية
2023-06-16

أرمينيا تتهم أذربيجان بانتهاج سياسة "تطهير عرقي" في ناغورني قره باغ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:48

حرائق في البرتغال بسبب موجة الحر... وإسبانيا في حال تأهب!

LBCI
أخبار دولية
17:41

برلين تعرض تمديد الإطار الزمني لنشر أنظمة باتريوت تابعة لها في بولندا

LBCI
أخبار دولية
15:28

احتجاز ثلاثة شرطيين إثر وفاة رجل على هامش أعمال الشغب في فرنسا

LBCI
أخبار دولية
14:50

قتيلان وسبعة جرحى في هجوم بسكين في الصين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-05

تعاطت الكوكايين ثم حاولت اقتلاع أسنانها بماكينة حلاقة... نهاية مأساوية لـ"أم محبة"!

LBCI
منوعات
07:23

طفل أراد أن يتحول إلى "سبايدر مان" فوضع عنكبوب "الأرملة السوداء" على يده ليعضّه... والنتيجة كارثية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

أهلا بهالطلة من محمية أرز الشوف

LBCI
أخبار دولية
14:38

إردوغان يطالب الغربيين بـ"الوفاء بوعودهم" بالنسبة الى اتفاق تصدير الحبوب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:59

لمناسبة اختتام أعمال لقاء الشبيبة العالمي... البطريرك روفائيل بيدروس استقبل في المطار الشبيبة المشاركين في اللقاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

منتخب لبنان لكرة السلة يواصل استعداداته لكأس العالم في تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بؤرة المخدرات والدعارة في المرفأ (٢): "كلن يعني كلن عارفين"... فلماذا الإنتظار؟

LBCI
أخبار لبنان
13:48

وزير السياحة السعودي يهنئ نظيره اللبناني على موسم السياحة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الحفلات الفنية إلى ما بعد الصيف ولكل الفئات العمرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مهرجانات بيبلوس الدولية تحتضن حفلا موسيقيا للعازف والملحن فادي أبي سعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

أهلا بهالطلة من محمية أرز الشوف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

وهب الأعضاء... فرصة حياة ثانية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

نصف المواقع القيادية في الدولة شاغرة و"المزيد على الطريق"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:06

ماريتا الحلاني بفيديو جديد من زفافها: "صار النا شهرين مع بعض".. وهذه مفاجأتها بهذه المناسبة السعيدة!

LBCI
اقتصاد
02:06

أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا

LBCI
منوعات
15:47

بعد اختفاء ابنة الـ8 سنوات... عثروا على حذائها ثم اكتشفوا الفاجعة!

LBCI
منوعات
05:20

خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!

LBCI
منوعات
06:31

عثروا عليها عارية وحليقة الرأس ومصابة بسوء تغذية وكسور... احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاماً وهكذا خلصت نفسها!

LBCI
موضة وجمال
15:21

صور في أوضاع غير لائقة وتعرٍّ للفحص البدني... فضيحة تحرّش كبيرة تطال مسابقة جمال في هذا البلد!

LBCI
فنّ
04:57

شادي جميل يعلن: حضّرت مكان دفني في مدافن الروم الكاثوليك!

LBCI
فنّ
03:09

السيدة فيروز في صورةٍ جديدة على فيسبوك... "من آيفون ريما الرحباني"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More