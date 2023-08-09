بايدن يقول إنه سيزور فيتنام "قريبا"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنه سيزور فيتنام "قريبا" في إطار مسعى لتحسين العلاقات مع هانوي فيما تريد واشنطن مواجهة نفوذ الصين في المنطقة.



وقال بايدن في ولاية نيومكسيكو "سأزور فيتنام قريبا لأن فيتنام تريد تغيير علاقتنا وأن تصبح شريكا". وأضاف "نجد أنفسنا في وضع تحدث فيه كل هذه التغييرات في كل أنحاء العالم، في وقت لدينا فيه فرصة... لتغيير الديناميكية".



ويشكل بحر الصين الجنوبي مصدر قلق كبيرا إذ يتنازع على السيادة على مياهه وجزره الصغيرة وشعابه المرجانية الكثير من الدول من بينها الصين وفيتنام.



ويرى محللون أن هانوي قد تتحفظ قليلا على فكرة تعزيز العلاقات مع واشنطن إذ أن بكين تعد شريكا اقتصاديا كبيرا لها.



وليس للولايات المتحدة أي مطالب في بحر الصين الجنوبي لكنها تجري دوريات منتظمة فيه ما يثير حفيظة الصين.



وتؤكد واشنطن أنها تريد عبر ذلك ضمان "حرية الملاحة" في هذا البحر الذي تمر عبره بضائع بقيمة مليارات الدولارات سنويا.