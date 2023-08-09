روسيا تسقط مسيّرتين حاولتا التحليق فوق موسكو

أسقطت الدفاعات الجوّية الروسيّة مُسيّرتَين كانتا متّجهتين إلى موسكو حسبما أعلن رئيس بلديّة المدينة فجر الأربعاء، في وقت تزداد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسيّة.



وقال سيرغي سوبيانين عبر تلغرام "سُجّلت محاولة طائرتَين مسيّرتَين عسكريّتَين التحليق فوق مدينتنا. وقد أُسقِطت كلاهما بواسطة الدفاع الجوّي، واحدة في منطقة دوموديدوفو (جنوبي العاصمة)، والثانية في منطقة طريق مينسك السريع"، من دون أن يعطي تفاصيل بشأن مصدر الهجوم. وأضاف "حاليا لا توجد معلومات عن ضحايا" على صلة بالمسيّرتَين اللتين أسقِطتا، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ موجودة في مكان الواقعة.



وازدادت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات المسيّرات الأوكرانيّة على الأراضي الروسيّة، وهي غالبا ما تستهدف موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا.



ووفقا للسلطات، شهدت موسكو هجمات عدّة بمسيّرات الأسبوع الماضي، بما في ذلك هجوم ألحق أضرارا بمبنى تجاري في حي للأعمال.