سبعة قتلى نتيجة فيضانات في ولاية سيتشوان الصينية

قتل سبعة أشخاص الأربعاء في منطقة جبلية في سيتشوان جراء فيضانات ضربت جنوب غرب الصين على ما ذكر التلفزيون العام بعد أمطار غزيرة حصدت ضحايا في مناطق أخرى من البلاد.



وأظهرت مشاهد أوردتها محطة "سي سي تي في" العامة، أشخاصا تجرفهم السيول وهم يكافحون لتجنب الغرق.



وأوضحت المحطة أن سبعة أشخاص قتلوا وانقذ أربعة آخرون من المياه مضيفة أن "أجهزة الأمن العام المحلية وفرق الاطفاء ودوائر أخرى تواصل عمليات البحث والانقاذ".