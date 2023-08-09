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الاسد: لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان ولا ندعم أي مرشح

أخبار دولية
2023-08-09 | 05:51
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الاسد: لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان ولا ندعم أي مرشح
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الاسد: لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان ولا ندعم أي مرشح

أكد الرئيس السوري بشار الأسد في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية"، أننا "لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان ولا ندعم أي مرشح".

وأشار إلى أن "الحوار مع واشنطن بدأ منذ سنوات ويجري بشكل متقطع ولم يؤد لأي نتيجة"، معتبراً أنه "لو تفادينا الحرب كنا سندفع ثمنا أكبر بكثير لاحقا"، موضحاً أننا "كنا نعرف منذ بداية الحرب أنها ستكون حربا طويلة الأمد".

واكد  الرئيس الأسد ان هناك "سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا مثلما حدث مع القذافي وصدام حسين".

وقال : "التنحي عن السلطة لم يكن مطروحا على الإطلاق لأنه سيكون هروبا بسبب الحرب".

اضاف:" المعارضة التي أعترف بها هي المعارضة المصنّعة محليا لا المصنعة خارجيا"، مشيرا الى ان "الجامعة العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي"، مشيرا الى ان "الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات".

 

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