11 شخصا "قضوا على الأرجح" في حريق في فرنسا



لا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين و"قضوا على الأرجح" جراء حريق اندلع صباح الأربعاء في مأوى لذوي الإعاقة الذهنية في الألزاس بشرق فرنسا، وفق السلطات المحلية.



وقال الأمين العام للإدارة المحلية في منطقة هو-ران كريستوف مارو أن المفقودين هم عشرة من ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة الذين كانوا يمضون إجازة في المأوى، إضافة الى أحد الكوادر العاملين معهم.