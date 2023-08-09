مقتل مراسل وعسكرييَن جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب سوريا

قتل مراسل صحافي وعسكريان الأربعاء جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق في محافظة درعا في جنوب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.



وأعلن التلفزيون الرسمي السوري "ارتقاء الزميل فراس الأحمد مراسل قناة سما وعنصرين من قواتنا المسلحة بعبوة زرعها إرهابيون".



وكان القتلى، وفق المصدر ذاته، في طريق عودتهم "بعد إحباط عملية تهريب مخدرات" في محافظة درعا.