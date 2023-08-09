إصابة 52 شخصا بانفجار في مصنع روسي للمعدات البصرية

أصيب 52 شخصا على الأقل بجروح جراء انفجار وقع في مصنع روسي خارج موسكو الأربعاء، على ما قال حاكم المنطقة.



وأشار مسؤولون في مدينة سيرغييف بوساد التي تبعد نحو 56 كيلومترا شمال شرق العاصمة إلى أن الانفجار وقع في مصنع للمعدات البصرية.



وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف للتلفزيون الرسمي: "حتى الآن، طلب 52 شخصا مساعدة طبية".



وأضاف: "بعضهم مصاب بكدمات طفيفة من موجة الانفجار، والبعض الآخر مصاب بحروق".



وأظهر فيديو نشرته وسائل إعلام حكومية كرة ساطعة من اللهب تنفجر في الأفق تلتها موجة صدمية تسببت في تحطّم نوافذ بعض المباني.



وقال فوروبيوف إنه لا يمكنه التعليق على سبب الانفجار، لكنّه قيد التحقيق.