أكثر من 40 مهاجرا في عداد المفقودين بعد غرق مركب في المتوسط

فقد 41 شخصا بينهم ثلاثة أطفال بعد غرق قاربهم الذي انطلق الأسبوع الماضي من صفاقس التونسية وعلى متنه 45 مهاجرا، بحسب بيان للأمم المتحدة الأربعاء نقلا عن أربعة ناجين نقلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.



وأسفت وكالات الأمم المتحدة للاجئين والأطفال (يونيسف) والهجرة (المنظمة الدولية للهجرة) في بيان مشترك لحادث "الغرق الرهيب الذي وقع ليل الخميس 3 آب الجمعة 4 آب في البحر المتوسط".