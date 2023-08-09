الدنمارك تمدد المراقبة على الحدود بعد إحراق المصحف

أعلنت الدنمارك الأربعاء أنها ستمدّد تشديد الرقابة على الحدود بعد حرق المصحف في البلاد وفي السويد المجاورة في الأشهر الماضية.



وقالت الوزارة في بيان "أبلغت الشرطة الوطنية الدنماركية وزارة العدل أنها - بناء على توصية أجهزة الاستخبارات - اعتبرت أنه من الضروري الاستمرار في تكثيف الجهود موقتا على الحدود الدنماركية".



عمليات المراقبة هذه التي بدأ تنفيذها في الثالث من آب لمدة أسبوع بشكل عشوائي على الحدود مع السويد وألمانيا، ستبقى سارية حتى 17 آب 2023.

