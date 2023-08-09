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لندن تعلن عن اتفاق مع أنقرة يستهدف مهرّبي المهاجرين
أخبار دولية
2023-08-09 | 09:44
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لندن تعلن عن اتفاق مع أنقرة يستهدف مهرّبي المهاجرين
المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق مع تركيا لـ"القضاء على شبكات التهريب" في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية
أعلنت المملكة المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع تركيا لـ"القضاء على شبكات التهريب" في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، في مشروع يهدف إلى تعزيز تبادل البيانات بين البلدين.
وينص الاتفاق الذي كُشف عنه مساء الثلاثاء، على إنشاء الشرطة التركية "مركز تميّز" بدعم من لندن، مع تسهيل تبادل البيانات في ما يتعلّق بالهجرة بشكل خاص.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان "كما أوضحت، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لسحق شبكات التهريب ووقف الزوارق" التي تنقل مهاجرين.
وأضافت: "ستسمح شراكتنا مع تركيا، الصديق والحليف المقرّب، لأجهزتنا بالعمل معاً في هذه القضية الدولية".
وفي خضم أزمة غلاء المعيشة، وقبل عام من انتخابات حاسمة لحزب المحافظين الحاكم، تؤكد الحكومة البريطانية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية، كما تزيد من عدد الإعلانات التي من المفترض أن تسهم في تقليل عدد العابرين عبر بحر المانش، ولكن حتى الآن من دون جدوى.
ومن المتوقع أن يعزّز "مركز التميّز" الجديد في تركيا التعاون بين الوكالة الوطنية للجريمة وفرق الاستخبارات البريطانية المتمركزة في تركيا من جهة، ونظرائهم الأتراك من جهة أخرى، لمنع انتقال زوارق المهاجرين عبر أوروبا.
ورفض وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك الأربعاء، الإفصاح عن حجم ما قدّمته لندن لتركيا بموجب الاتفاق.
وقال لشبكة "جي بي نيوز": "لا يتعلق الأمر بالمال فقط"، مضيفاً أنّ "الأمر يتعلق خصوصاً بمشاركة المعلومات الاستخبارية".
وكثّفت لندن إعلاناتها في الأسابيع الأخيرة لثني طالبي اللجوء المحتملين عن العبور المحفوف بالمخاطر.
كذلك، أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها شكلت فريقاً لمحاربة "المحامين الذين يساعدون المهاجرين على استغلال نظام الهجرة في المملكة المتحدة".
أخبار دولية
لندن
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