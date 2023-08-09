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السويد تسعى لإزالة عراقيل أمام بناء مفاعلات نووية جديدة

أخبار دولية
2023-08-09 | 10:12
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السويد تسعى لإزالة عراقيل أمام بناء مفاعلات نووية جديدة
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السويد تسعى لإزالة عراقيل أمام بناء مفاعلات نووية جديدة

السويد تسعى لإزالة عراقيل أمام بناء مفاعلات نووية جديدة

أعلنت الحكومة السويدية الأربعاء أنها ستزيل القيود عن عدد المفاعلات النووية المسموح بها في البلاد وستسهل عملية إصدار تراخيص لمفاعلات جديدة.
     
وقالت وزيرة المناخ رومينا بورومختاري في مؤتمر صحافي إن "الإنتقال المناخي يستدعي مضاعفة إنتاج الكهرباء في السنوات العشرين القادمة".
     
وأضافت أن الحكومة تعتقد أن طاقة نووية جديدة توازي 10 مفاعلات تقليدية ينبغي أن تدخل الخدمة في العقدين القادمين.
     
وأكدت أن الحكومة تمضي بذلك في مشروع قانون من شأنه إلغاء سقف العشرة مفاعلات في البلد، وشرطًا يقضي ببناء مفاعلات جديدة في مواقع مفاعلات قائمة.
     
وقالت وزيرة المناخ إن تلك القيود كانت "تعترض الطريق أمام نظرة عصرية للطاقة النووية"، مضيفة أن الحكومة ستسهل أيضًا عملية بناء مفاعلات جديدة.
     
وأوضحت بورومختاري أن مشروع القانون وضع ليناقشه البرلمان خلال الخريف.
 

أخبار دولية

السويد

الحكومة السويدية

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