المجلس العسكري في النيجر يتّهم فرنسا بخرق المجال الجوي المغلق

اتّهم المجلس العسكري في النيجر الأربعاء، القوة الاستعمارية السابقة فرنسا بخرق المجال الجوي المغلق منذ الأحد في ظلّ تلويح دول غرب إفريقية بالتدخل عسكرياً في نيامي ردّاً على الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.



وقال "المجلس الوطني لحفظ البلاد" الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 26 تموز إنّ "طائرة عسكرية" تستخدمها "القوات الفرنسية" أقلعت الساعة 6,01 صباحاً من نجامينا في تشاد وتعمّدت "قطع كل الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي بين الساعة 6,39 و11,15 بالتوقيت المحلي".