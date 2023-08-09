قتيل وأربعة جرحى في قصف إستهدف قرية روسية حدودية مع أوكرانيا

قتيل وأربعة جرحى في قصف إستهدف قرية روسية حدودية مع أوكرانيا

أعلن حاكم منطقة بلغورود الروسية الأربعاء مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح في قصف أوكراني إستهدف بلدة غوركوفسكي الواقعة قرب الحدود مع أوكرانيا.



وقال فياتشيسلاف غلادكوف على تطبيق تلغرام إن "القوات الأوكرانية قصفت غوركوفسكي. إنفجرت خمس قذائف في وسط البلدة قرب المدرسة"، مضيفًا أن "رجلًا قتل وأصيب ثلاثة آخرون وامرأة بجروح".

